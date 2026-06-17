Ковальчук: двое детей, пострадавших при атаке на автобус, находятся в реанимации

Двое детей, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области, находятся в реанимации. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, передает РИА Новости.

«Двое детей находятся в реанимации. Это не значит, что их жизни что-то угрожает, просто травмы чуть тяжелее, чем у остальных», — сказал врио главы региона.

Днем 17 июня Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.