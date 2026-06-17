Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета в Подмосковье как катастрофу

Росавиация признала катастрофой крушение легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье
МЧС России

Росавиация классифицировала крушение частного легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно сгорело после падения.

Инцидент произошел 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе.

По данным Telegram-канала 112, на борту легкомоторного самолета находился заслуженный летчик-испытатель России, 70-летний Петр Павлович Тутакин. Он долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром». Также в салоне самолета находился владелец воздушного судна 52-летний Алексей Н. Оба они не выжили.

15 июня в Минобороны России подтвердили крушение бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали. Чрезвычайное происшествие произошло во время захода бомбардировщика на посадку. На земле разрушений нет, самолет выполнял полет без боекомплекта, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!