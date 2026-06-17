Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета в Подмосковье как катастрофу

Росавиация классифицировала крушение частного легкого самолета Zlin Z42 в Подмосковье как катастрофу. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно сгорело после падения.

Инцидент произошел 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе.

По данным Telegram-канала 112, на борту легкомоторного самолета находился заслуженный летчик-испытатель России, 70-летний Петр Павлович Тутакин. Он долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром». Также в салоне самолета находился владелец воздушного судна 52-летний Алексей Н. Оба они не выжили.

15 июня в Минобороны России подтвердили крушение бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали. Чрезвычайное происшествие произошло во время захода бомбардировщика на посадку. На земле разрушений нет, самолет выполнял полет без боекомплекта, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.