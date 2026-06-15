Минобороны подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области

В Минобороны России подтвердили крушение бомбардировщика Ту-22М3, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, чрезвычайное происшествие произошло во время захода бомбардировщика на посадку. На земле разрушений нет, самолет выполнял полет без боекомплекта, уточнили в военном ведомстве.

В данный момент на место происшествия прибыла комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

До этого в сети появилось видео очевидцев, на которых тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 падает на берегу Ангары в районе Свирска. На опубликованных кадрах видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя время на месте начал подниматься столб дыма.

Ранее в штате Вашингтон упал самолет.