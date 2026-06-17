В Подмосковье при крушении самолета погиб заслуженный летчик-испытатель России

Заслуженный летчик-испытатель РФ Тутакин был в упавшем в Подмосковье самолете

На борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Подмосковье, находился заслуженный летчик-испытатель России, 70-летний Петр Павлович Тутакин. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, мужчина долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром».

Также в салоне самолета находился владелец воздушного судна 52-летний Алексей Н.

Оба они погибли в результате крушения.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. При ударе о землю самолет загорелся.

16 июня в Хмельницкой области Украины в результате катастрофы самолета Су-24 погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов» майор Богдан Загорулько. Причины и обстоятельства крушения неизвестны. Загорулько получил широкую известность, выполнив фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE. После начала военного конфликта он был мобилизован, освоил бомбардировщик Су-24М.

Ранее Минобороны РФ подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.