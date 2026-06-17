Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье при крушении самолета погиб заслуженный летчик-испытатель России

Заслуженный летчик-испытатель РФ Тутакин был в упавшем в Подмосковье самолете
МЧС России

На борту легкомоторного самолета, который потерпел крушение в Подмосковье, находился заслуженный летчик-испытатель России, 70-летний Петр Павлович Тутакин. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, мужчина долгое время работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, был главным специалистом управления летной службы «Авиапром».

Также в салоне самолета находился владелец воздушного судна 52-летний Алексей Н.

Оба они погибли в результате крушения.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. При ударе о землю самолет загорелся.

16 июня в Хмельницкой области Украины в результате катастрофы самолета Су-24 погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов» майор Богдан Загорулько. Причины и обстоятельства крушения неизвестны. Загорулько получил широкую известность, выполнив фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE. После начала военного конфликта он был мобилизован, освоил бомбардировщик Су-24М.

Ранее Минобороны РФ подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!