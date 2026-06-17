В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Московской области. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе.

При ударе о землю самолет загорелся. В тушении пожара участвовали 20 человек и семь единиц техники.

По данным источника ТАСС, на борту находились два человека, никто из них не выжил. На земле жертв и пострадавших нет.

16 июня в Хмельницкой области Украины в результате катастрофы самолета Су-24 погиб один из ведущих летчиков-испытателей украинского госпредприятия «Антонов» майор Богдан Загорулько. Причины и обстоятельства крушения неизвестны. Загорулько получил широкую известность, выполнив фигуры высшего пилотажа «бочка» на индийском военно-транспортном самолете Ан-32RE. После начала военного конфликта он был мобилизован, освоил бомбардировщик Су-24М.

15 июня в Минобороны России подтвердили крушение бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали. Чрезвычайное происшествие произошло во время захода бомбардировщика на посадку. На земле разрушений нет, самолет выполнял полет без боекомплекта, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.