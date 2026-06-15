В США упал стратегический бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. Об этом в социальной сети X сообщила база.

По ее информации, авиакатастрофа произошла в 11:20 по местному времени (21:20 мск). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место.

Информации о пострадавших нет.

14 июня сообщалось, что военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован.

9 июня американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена. Это произошло из-за технической проблемы на борту.

27 мая учебный самолет Военно-морских сил США упал на востоке штата Миссисипи. Крушение произошло в округе Ноксуби.

Ранее самолет США подал сигнал бедствия над Европой.