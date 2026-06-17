Пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области доставят в Белоруссию

Минздрав: пострадавших под Брянском доставят в Белоруссию для оказания медпомощи

Граждан Белоруссии, которые пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, доставят в республику для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил белорусский министр здравоохранения Александр Ходжаев, передает БелТА.

«На данный момент готовится вертолет медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь», — сказал глава ведомства.

Ходжаев добавил, что после атаки на автобус один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее экс-футболист «Барселоны» назвал ужасной атаку на автобус с юными белорусскими футболистами.