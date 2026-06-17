Экс-футболист «Барселоны» назвал ужасной атаку на автобус с юными белорусскими футболистами

Бывший полузащитник сборной Белоруссии, лондонского «Арсенала» и каталонской«Барселоны» Александр Глеб назвал ужасной атаку ВСУ на автобус с юными белорусскими футболистами в брянской области, передает «Спорт-Экспресс».
«Это ужасно. Где бы такое не происходило... Это какой-то кошмар. Нет слов... Трагедия», — сказал Глеб.
17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.
В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.
Ранее Дмитрий Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.