Экс-футболист «Барселоны» назвал ужасной атаку на автобус с юными белорусскими футболистами

Экс-футболист Глеб об атаке на автобус в Брянской области: это ужасно

Бывший полузащитник сборной Белоруссии, лондонского «Арсенала» и каталонской«Барселоны» Александр Глеб назвал ужасной атаку ВСУ на автобус с юными белорусскими футболистами в брянской области, передает «Спорт-Экспресс».

«Это ужасно. Где бы такое не происходило... Это какой-то кошмар. Нет слов... Трагедия», — сказал Глеб.

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.