Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Песков: в ответ на удар по автобусу с детьми Россия продолжит СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас даже до следствия очевидно, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством. Это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия в ответ на удар по автобусу продолжит специальную военную операцию (СВО).

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее СК опубликовал видео с места обстрела автобуса с детьми из Белоруссии под Брянском.