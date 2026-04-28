Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты

БНК: в Сыктывкаре задержан директор Комлизинг и экс-кандидат в депутаты Филипчук
Силовики задержали в Сыктывкаре генерального директора «Лизинговой компании Коми» Виктора Филипчука. Об этом пишет агентство «БНК».

По информации журналистов, бизнесмена доставили в одно из отделений полиции города. Другие подробности задержания Филипчука, а также его процессуальный статус, пока не известны.

«БНК» уточняет, что Филипчук в 2021 году баллотировался в Госдуму от партии «Новые люди» по одномандатному округу. В итоге он занял 5-е место, набрав лишь 7,58% голосов. С июня 2021 года он является гендиректором «Комилизинга», а до этого был помощником сенатора от Республики Коми Дмитрия Шатохина.

До этого стало известно о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным источника «Коммерсанта», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта в отношении гендиректора «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой возбудили уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

Ранее в мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!