В Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты

БНК: в Сыктывкаре задержан директор Комлизинг и экс-кандидат в депутаты Филипчук

Силовики задержали в Сыктывкаре генерального директора «Лизинговой компании Коми» Виктора Филипчука. Об этом пишет агентство «БНК».

По информации журналистов, бизнесмена доставили в одно из отделений полиции города. Другие подробности задержания Филипчука, а также его процессуальный статус, пока не известны.

«БНК» уточняет, что Филипчук в 2021 году баллотировался в Госдуму от партии «Новые люди» по одномандатному округу. В итоге он занял 5-е место, набрав лишь 7,58% голосов. С июня 2021 года он является гендиректором «Комилизинга», а до этого был помощником сенатора от Республики Коми Дмитрия Шатохина.

До этого стало известно о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. По данным источника «Коммерсанта», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта в отношении гендиректора «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой возбудили уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

Ранее в мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей.