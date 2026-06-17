Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ под Брянском

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поручил предпринять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта», — сказал Песков.

Всего в результате атаки БПЛА Украины не выжила женщина, еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что 17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус с детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее Минск потребовал от Киева объяснений из-за удара БПЛА по автобусу в Брянской области.