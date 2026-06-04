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Общество

В Москве закрыли ресторан сети «Якитория» после истории с отравлением

Суд в Москве закрыл ресторан «Якитория» на 90 суток после отравления роллами
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Зюзинский районный суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория» на 90 суток. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Во время проверки специалисты обнаружили в ресторане на бульваре Дмитрия Донского неудовлетворительное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования. Также выяснилось, что сотрудников, работающих с продукцией, не осматривали ежедневно на наличие кожных и инфекционных заболеваний. Суд назначил наказание ООО «Гурман» в виде административного приостановления деятельности ресторана, расположенного на бульваре Дмитрия Донского, на 90 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, уточнили в Мосгорсуде.

30 мая Life.ru со ссылкой на SHOT писал, что две семьи с детьми пострадали от кишечной инфекции после заказа роллов. Заказ компания друзей сделала вечером 23 мая в заведении на бульваре Дмитрия Донского. На следующий день отец одного из семейств и его восьмилетняя дочь почувствовали себя плохо: у них начались рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Девочке несколько раз вызывали скорую, а потом госпитализировали из-за риска обезвоживания. Лабораторно у ребенка диагностировали сальмонеллез.

Семья направила в ресторан досудебную претензию почти на 1 миллион рублей, включив стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда. В ресторане извинились и предложили обратиться в страховую компанию.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.

 
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