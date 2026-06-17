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Общество

Появились подробности о погибшей при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

RT: жертвой удара БПЛА ВСУ по автобусу в Брянской области оказалась жена тренера
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Погибшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области оказалась жена тренера детской футбольной команды. Об этом RT сообщил источник в силовых структурах Белоруссии.

Женщина вместе с детьми направлялась в Геленджик из Гомеля.

Всего в результате атаки БПЛА Украины пострадали семь человек, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе» сообщил, что 17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус с детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.

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