Свыше 40 беспилотников попытались атаковать регионы России

Силы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией России за два часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа утром 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что дроны были перехвачены и ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск. Их заметили над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что 16 украинских беспилотников атаковали территорию Тульской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО за ночь и утро уничтожили 18 беспилотников на подлете к столице.

Еще один БПЛА атаковал Ростовскую область.

В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 БПЛА ВСУ над территорией России.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.