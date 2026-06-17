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Армия

Свыше 40 беспилотников попытались атаковать регионы России

Силы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией России за два часа
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за два часа утром 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что дроны были перехвачены и ликвидированы в период с 7:00 до 9:00 мск. Их заметили над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что 16 украинских беспилотников атаковали территорию Тульской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО за ночь и утро уничтожили 18 беспилотников на подлете к столице.

Еще один БПЛА атаковал Ростовскую область.

В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 БПЛА ВСУ над территорией России.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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