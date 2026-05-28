Против Аркадия Бабченко возбудили уголовное дело

112: на Аркадия Бабченко завели дело за нарушение закона об иноагентах
Руслан Кривобок/РИА Новости

В отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, причиной стало размещение материалов в социальных сетях без обязательной маркировки иностранного агента. В ближайшее время журналисту планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Отмечается, что Бабченко уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей Аркадию Бабченко.

В 2017 году журналист покинул Россию. Сначала он переехал на Украину, а затем — в Эстонию. Бабченко работал военным корреспондентом, а в 2011 году занял оппозиционную позицию и принимал участие в протестных акциях.

