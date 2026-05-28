Против Аркадия Бабченко возбудили уголовное дело

В отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным канала, причиной стало размещение материалов в социальных сетях без обязательной маркировки иностранного агента. В ближайшее время журналисту планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Отмечается, что Бабченко уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.
До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей Аркадию Бабченко.
В 2017 году журналист покинул Россию. Сначала он переехал на Украину, а затем — в Эстонию. Бабченко работал военным корреспондентом, а в 2011 году занял оппозиционную позицию и принимал участие в протестных акциях.
