Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, Росавиация сообщала, что аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля «Чкалов» и «Туношна» временно не обслуживают рейсы.

Утром в аэропорту Сочи также были введены ограничения.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.