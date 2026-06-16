Росавиация: аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает рейсы

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

16 июня Росавиация сообщала, что аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля «Чкалов» и «Туношна» временно не обслуживают рейсы.

Кроме того, временно не работал аэропорт Нижнекамска «Бегишево».

15 июня Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в аэропорту города Сочи.

За несколько часов до этого руководство аэропорта еще одного южного российского города приостановило работу авиагавани из соображений безопасности. В Росавиации предупредили, что меры введены в Геленджике, а в аэропорту Краснодара «Пашковский» возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта Домодедово.