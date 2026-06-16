Росавиация выпустила рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

В России появились рекомендации для полетов сверхлегких и легких воздушных судов

Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом говорится в сообщении ведомства в «Максе».

«Экипажам воздушных судов рекомендуется: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч не отклоняться от планируемой траектории полета (за пределы района полета) более чем на 1 км», — говорится в сообщении Росавиации.

Также пилотам предписано информировать диспетчерские службы об изменении маршрута в воздухе минимум за полчаса до пролёта первой скорректированной точки.

Как уточнили в Росавиации, данные рекомендации будут действовать до 02:59 по московскому времени 16 сентября 2026 года.

По мнению главы Минпромторга Антона Алиханова, российской авиационной промышленности предстоит серьезная работа над ошибками. В ближайшие годы ведомство сосредоточится на заполнении ниш в гражданском авиастроении, начав с создания линейки легких самолетов, необходимых для нужд гражданской авиации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Костромы ради повышения безопасности.