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Общество

Два российских аэропорта временно не обслуживают рейсы

Росавиация: аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля «Чкалов» и «Туношна» временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временно не работает аэропорт Нижнекамска «Бегишево».

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

15 июня Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту города Сочи.

Несколькими часами ранее руководство аэропорта еще одного южного российского города приостановило работу авиагавани из соображений безопасности. В Росавиации предупредили, что меры введены в Геленджике, а в аэропорту Краснодара «Пашковский» возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта Домодедово.

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