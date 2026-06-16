Два российских аэропорта временно не обслуживают рейсы

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля «Чкалов» и «Туношна» временно не обслуживают рейсы. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, временно не работает аэропорт Нижнекамска «Бегишево».
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.
15 июня Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту города Сочи.
Несколькими часами ранее руководство аэропорта еще одного южного российского города приостановило работу авиагавани из соображений безопасности. В Росавиации предупредили, что меры введены в Геленджике, а в аэропорту Краснодара «Пашковский» возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта Домодедово.