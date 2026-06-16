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Общество

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропорту Ярославля
Олег Смыслов/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ярославля (Туноша). Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Публикация о временных мерах была сделана в 16:18 мск.

Предыдущие временные ограничения в аэропорту Ярославля были объявлены утром 16 июля и длились около восьми часов.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам.

16 июня в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

Ранее аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу по согласованию.

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