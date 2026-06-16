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Общество

В посольстве РФ рассказали о содействии задержанным в Финляндии российским морякам

Посольство РФ в Финляндии оказывает содействие российским морякам с судна Fitburg
Victor Lisitsyn

Консульские сотрудники посольства России оказывают содействие остающимся в Финляндии под запретом на выезд российским морякам с судна Fitburg. Об этом представитель в дипмиссии рассказали РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав россиян, включая предоставление морякам услуг адвокатов и переводчиков, а также помогают в решении возникающих бытовых вопросов.

В дипмиссии добавили, что сейчас члены экипажа судна проживают в одной из гостиниц в Хельсинки.

Накануне сообщалось, что финская прокуратура предъявила обвинения в порыве подводных кабелей капитану-россиянину и боцману-азербайджанцу, работавшим на судне Fitburg в Финском заливе.

Судно Fitburg ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На момент инцидента экипаж состоял из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Боцмана арестовали в начале следствия, а в марте освободили. Трем подозреваемым россиянам запретили покидать страну.

Предварительное расследование завершилось две недели назад.

Ранее Каллас обвиняла Россию в причастности к обрыву кабелей на дне Финского залива.

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