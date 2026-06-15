Финская прокуратура обвинила россиянина в обрыве подводных кабелей

Финская прокуратура предъявила обвинения в порыве подводных кабелей капитану-россиянину и боцману-азербайджанцу, работавшим на судне Fitburg в Финском заливе. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел на границе экономических зон Эстонии и Финляндии в канун Нового года. Часть повреждений телекоммуникационных кабелей была зафиксирована в территориальных водах Финляндии, после чего судно задержали.

Морякам инкриминируют тяжкий саботаж, за который в случае признания виновными им грозит от двух до десяти лет лишения свободы, и нарушение работы телекоммуникационной связи с отягчающими обстоятельствами. Изначально полиция подозревала четверых членов экипажа, но обвинения предъявили только двоим.

Судно Fitburg ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На момент инцидента экипаж состоял из 14 граждан России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Боцмана арестовали в начале следствия, а в марте освободили. Трем подозреваемым россиянам запретили покидать страну.

Предварительное расследование завершилось две недели назад.

Ранее Каллас обвиняла Россию в причастности к обрыву кабелей на дне Финского залива.