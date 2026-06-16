«Антивоенный комитет России» попал в перечень террористов

«Антивоенный комитет России» и его подразделения внесены в перечень террористов

«Антивоенный комитет России» (организация признана террористической и запрещена в России ) и его структурные подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Международная неправительственная организация, созданная в форме общественного движения, «Антивоенный комитет России» (Russian Antiwar Committee), Великобритания, и ее структурные подразделения», — указано в перечне.

В марте Верховный суд России признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией. Суд установил, что цели организации направлены «на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», а ее руководство осуществляет российский предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), уехавший из России.

В октябре 2025 года ФСБ завела уголовное дело в отношении Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России» по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Ранее в Кремле объяснили уголовное дело против членов «Антивоенного комитета России».