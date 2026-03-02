Размер шрифта
«Антивоенный комитет России» признан террористическим и запрещен в РФ

Верховный суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России признал «Антивоенный комитет России» (организация признана нежелательной в России ) (Russian antiwar committee, Великобритания) террористической организацией. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд установил, что цели организации направлены «на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», а ее руководство осуществляет российский предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), уехавший из России.

В ВС также заявили, что от имени и в интересах АКР совершаются преступления по статье УК о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

«Судебная коллегия по административным делам признала АКР террористической организацией и запретила ее деятельность и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года ФСБ завела уголовное дело в отношении Ходорковского и участников «Антивоенного комитета России» по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Ранее Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) внесли в перечень террористов.

 
