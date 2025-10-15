На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили уголовное дело против членов «Антивоенного комитета России»

Песков назвал причины уголовного дела против членов «Антивоенного комитета России»
true
true
true
close
AP

Против врагов страны, действующих внутри РФ или за рубежом должны приниматься меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и участников «Антивоенного комитета России» (АКР).

«Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью. Наше специальное ведомство принимает необходимые меры — те, которые считает целесообразными», — сказал Песков.

До этого в ФСБ сообщили, что уголовное дело было заведено поскольку организация была создана для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил «протестного сообщества».

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее суд конфисковал участок экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке.

