В Кремле объяснили уголовное дело против членов «Антивоенного комитета России»

Против врагов страны, действующих внутри РФ или за рубежом должны приниматься меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и участников «Антивоенного комитета России» (АКР).

«Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом, они занимаются враждебной деятельностью. Наше специальное ведомство принимает необходимые меры — те, которые считает целесообразными», — сказал Песков.

До этого в ФСБ сообщили, что уголовное дело было заведено поскольку организация была создана для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил «протестного сообщества».

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело, оказались политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее суд конфисковал участок экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке.