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Общество

Власти заявили, что ситуация с топливом в Севастополе начала нормализовываться

И.о. первого замгубернатора Севастополя Парикин: ситуация с топливом улучшается
Константин Михальчевский/РИА Новости

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщил, что ситуация с топливом в городе начала приходить в норму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Парикина, во вторник в три раза был увеличен объем топлива, продаваемого населению.

«Ситуация потихонечку начинает нормализоваться, и мы будем увеличивать количество топлива, на которое будем QR-коды запускать», — отметил чиновник.

16 июня сеть АЗС «Татнефть» ввела временный лимит на отпуск топлива на всех своих автозаправочных станциях в России.

Кроме лимита на продажу топлива также действуют ограничения на оплату — бензин и дизельное топливо продают только за наличные.

В частности, в Челябинске водителей на АЗС уведомляют, что ограничения введены по техническим причинам. Для легковых автомобилей там лимит на бензин составляет 30 литров. Для дизельного топлива лимит равен 60 литров для легковых автомобилей, 300 литров для грузовых машин.

Также 16 июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона ограничили продажу топлива.

Ранее в Российском топливном союзе опровергли информацию о дефиците бензина в Москве.

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