Одна из сетей АЗС ввела ограничения на отпуск топлива

Сеть «Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

Сеть АЗС «Татнефть» ввела временный лимит на отпуск топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«На всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», — сказали в «Татнефти».

Кроме лимита на продажу топлива также действуют ограничения на оплату — бензин и дизельное топливо продают только за наличные.

В частности, в Челябинске водителей на АЗС уведомляют, что ограничения введены по техническим причинам. Для легковых автомобилей там лимит на бензин составляет 30 литров. Для дизельного топлива лимит равен 60 литров для легковых автомобилей, 300 литров для грузовых машин.

16 июня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона ограничили продажу топлива.

Чиновник объяснил, что ограничения связаны с сезонными и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, поставляющих топливо в край.

До этого в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. Они будут действовать во время технических работ на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию.

Ранее в Российском топливном союзе опровергли информацию о дефиците бензина в Москве.