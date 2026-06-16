Еще в одном регионе России частично ограничили продажу бензина

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края ограничили продажу топлива, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.

Чиновник объяснил, что ограничения связаны с сезонными и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, поставляющих топливо в край.

«Ограничения продажи бензина в небольших сетях АЗС (автозаправочных станций) и правда есть. <…> Крупные сети заправочных станций проблем с поставками не испытывают», — заявил глава региона.

По его словам, на шести АЗС продажу топлива ограничили, чтобы там могли бесперебойно заправляться машины МЧС, скорой и пожарных. На других станциях эти транспортные средства заправлять нельзя из-за уже заключенных договоров на обслуживание.

Демешин добавил, что в течение двух-трех суток в Советско-Гаванский и Ванинский районы поступит около 65 т бензина АИ-92 и АИ-95. Еще 420 т приобрели на Ангарском заводе, четверть от этого объема отправлена по ж/д.

До этого в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. Они будут действовать во время технических работ на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию.

Ранее в Севастополе приостановили выдачу QR-кодов на топливо.