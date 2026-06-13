Информацию о дефиците бензина в Москве опровергли

Московские АЗС работают без перебоев, запасы горючего достаточны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей Российского топливного союза.

Там отметили, что ситуация на рынке стабильна, несмотря на слухи в интернете.

«Российский топливный союз на фоне сообщений в социальных сетях уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, и продажа бензина происходит в штатном режиме», – уточнили в организации.

До этого некоторые СМИ писали о возможных ограничениях на столичных заправках. В частности, упоминалось, что на станциях «Татнефти» для частных клиентов вводились лимиты: не более 20 литров АИ-92 и АИ-95, а дизеля — до 40 литров; для компаний планка составляла 200 литров. На АЗС «Лукойла», как утверждалось, был лимит в 100 литров на чек.

8 июня в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака министерство энергетики РФ презентовало комплекс мер, призванных стабилизировать ситуацию с поставками топлива внутри страны. Новак потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

Ранее в Крыму снизили цены на дизельное топливо и бензин с 13 июня.