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Общество

В Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу

В Туле сосед достал ребенка из-под обломков после налета БПЛА
Мария Девахина/РИА Новости

В Туле сосед достал из-под обломков ребенка, пострадавшего при налете БПЛА, передает ТАСС

По словам очевидицы, мужчина услышал плач и достал ребенка. Без соседа пострадавшего бы не нашли.

Накануне в результате ночного удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Среди трех раненых был годовалый ребенок.

В населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили повреждения несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. Туда прибыли экстренные службы, сотрудники областного правительства и администрации Тулы. Правительство развернуло работу оперштаба.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал жителей быть внимательными и осторожными, поскольку опасность налетов дронов на регион сохраняется. После атак власти рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия до 17 июня.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

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