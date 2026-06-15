Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

При атаке беспилотников на Тулу погибли три человека

Миляев: в результате атаки дронов в городском округе Тулы погибли три человека
Evgeniy Maloletka/AP

В результате ночного удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения. Губернатор подчеркнул, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Миляев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Губернатор пояснил, что в населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили повреждения несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы, сотрудники областного правительства и администрации Тулы. Правительство развернуло работу оперативного штаба.

Миляев призвал граждан быть внимательными и сохранять осторожность, поскольку сохраняется опасность налетов беспилотников на Тульскую область.

14 июня сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.

Ранее FPV-дрон ударил по магазину под Курском.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!