При атаке беспилотников на Тулу погибли три человека

Миляев: в результате атаки дронов в городском округе Тулы погибли три человека

В результате ночного удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения. Губернатор подчеркнул, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Миляев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Губернатор пояснил, что в населенных пунктах Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский получили повреждения несколько частных жилых домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы, сотрудники областного правительства и администрации Тулы. Правительство развернуло работу оперативного штаба.

Миляев призвал граждан быть внимательными и сохранять осторожность, поскольку сохраняется опасность налетов беспилотников на Тульскую область.

14 июня сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.

Ранее FPV-дрон ударил по магазину под Курском.