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Общество

В Тульской области рекомендовали ограничить проведение развлекательных мероприятий из-за БПЛА

В Тульской области рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия
Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

Власти Тульской области после атак беспилотников рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия в период с 15 по 17 июня. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел заседание оперативного штаба, в ходе которого имя представили доклады о ходе устранения последствий атаки украинских дронов на регион.

В настоящее время администрация Тулы проводит подворовый обход для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи пострадавшим, отметил глава региона.

«С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий», — написал Миляев.

Утром в понедельник губернатор сообщил, что в результате ночного удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения.

Ранее обломки сбитых БПЛА упали на предприятие в Тульской области.

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