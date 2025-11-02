«Русский авось»: Виторган о том, как пережил атаку ВСУ в Туапсе

Актер Максим Виторган поделился в своем Telegram-канале удивлением от отсутствия реакции жителей Туапсе на сообщение об угрозе атаки беспилотников и призыве укрыться в помещениях без окон.

По словам артиста, он не раз сталкивался с обстрелами со стороны Газы и Ливана в Израиле, поэтому был спокоен, когда пришло уведомление. При этом артист ждал, что люди пойдут в укрытия, но в городе не было изменений.

«В общем, я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: «А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?» И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: «Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…» — написал актер.

Виторган добавил, что сообщение об отмене опасности пришло только на следующий день в 8 утра. За ночь в Туапсе слышали работу ПВО, были взрывы и сирены.

«Спали мы в ванной — в помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас», — подытожил он.

В ночь на 2 ноября в порту города Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В оперативном штабе региона рассказали, что причиной послужило падение фрагментов сбитых украинских беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Палубная надстройка получила повреждения.

