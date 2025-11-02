На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Русский авось»: Виторган о том, как пережил атаку ВСУ в Туапсе

Актер Виторган удивился отсутствием реакции жителей Туапсе на сообщения об атаке
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Актер Максим Виторган поделился в своем Telegram-канале удивлением от отсутствия реакции жителей Туапсе на сообщение об угрозе атаки беспилотников и призыве укрыться в помещениях без окон.

По словам артиста, он не раз сталкивался с обстрелами со стороны Газы и Ливана в Израиле, поэтому был спокоен, когда пришло уведомление. При этом артист ждал, что люди пойдут в укрытия, но в городе не было изменений.

«В общем, я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: «А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?» И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: «Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет…» — написал актер.

Виторган добавил, что сообщение об отмене опасности пришло только на следующий день в 8 утра. За ночь в Туапсе слышали работу ПВО, были взрывы и сирены.

«Спали мы в ванной — в помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас», — подытожил он.

В ночь на 2 ноября в порту города Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В оперативном штабе региона рассказали, что причиной послужило падение фрагментов сбитых украинских беспилотников. Экипаж судна эвакуировали, никто не пострадал. Палубная надстройка получила повреждения.

Ранее сообщалось, что Пугачева сохранила Rolls‑Royce за 20 млн рублей в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами