Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании

В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропортах Кубани
Аэропорт Краснодар

В расписании рейсов аэропортов Краснодара и Геленджика возможны корректировки в связи с ограничениями на использование воздушного пространства из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара», — сказано в сообщении.

В Росавиации указали, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 15 июня 123 украинских беспилотников в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также над Москвой, Крымом и Краснодарским краем.

14 июня «Аэрофлот» изменил расписание из-за временных ограничений в столичных аэропортах. В компании отметили, что эта мера вынужденная. У некоторых рейсов пришлось перенести время вылета, а некоторые рейсы отменили.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в ночб на воскресенье уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России за ночь.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!