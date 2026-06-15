В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании

В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропортах Кубани

В расписании рейсов аэропортов Краснодара и Геленджика возможны корректировки в связи с ограничениями на использование воздушного пространства из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара», — сказано в сообщении.

В Росавиации указали, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 15 июня 123 украинских беспилотников в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также над Москвой, Крымом и Краснодарским краем.

14 июня «Аэрофлот» изменил расписание из-за временных ограничений в столичных аэропортах. В компании отметили, что эта мера вынужденная. У некоторых рейсов пришлось перенести время вылета, а некоторые рейсы отменили.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в ночб на воскресенье уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России за ночь.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.