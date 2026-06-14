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Армия

Минобороны раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ за ночь над Россией

Минобороны: силы ПВО уничтожили 249 украинских БПЛА над Россией за ночь
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 20:00 (мск) 13 июня до 7:00 (мск) 14 июня... перехвачены и уничтожены 249 украинских БПЛА самолетного типа», — указало Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство уточнило, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Утром 14 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в трех районах Ростовской области.

До этого сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых дронов ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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