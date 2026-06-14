Минобороны раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ за ночь над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В период с 20:00 (мск) 13 июня до 7:00 (мск) 14 июня... перехвачены и уничтожены 249 украинских БПЛА самолетного типа», — указало Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство уточнило, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Утром 14 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в трех районах Ростовской области.
До этого сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых дронов ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.
Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.