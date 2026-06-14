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Общество

«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

«Аэрофлот» изменил расписание на фоне ограничений в небе Москвы
ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» изменил расписание из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Об этом сообщает в Telegram-канале его пресс-служба.

В компании отметили, что эта мера вынужденная. У некоторых рейсов пришлось перенести время вылета, а некоторые рейсы отменили.

В «Аэрофлоте» посоветовали пассажирам перепроверять информацию о вылете на сайте перевозчика. Если рейс отменен, приезжать в аэропорт не нужно.

По данным Росавиации, столичный аэропорт Домодедово из-за временных ограничений принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами с 8:44 до 22:12.
В подмосковном аэропорту Жуковский в течение этого же времени были приостановлены полеты.

На этом фоне на подлете к Москве в течение воскресенья, 14 июня, сбили восемь БПЛА. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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