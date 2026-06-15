В Минобороны рассказали о ночной атаке беспилотников на регионы России

Минобороны заявило о перехвате 123 дронов над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 123 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники перехватили и сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также над Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем. Кроме того, летательные аппараты обнаружили над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, в период с 14:00 до 21:00 мск, дежурные средства ПВО также отразили атаку украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, тогда были перехвачены и уничтожены 104 БПЛА самолетного типа.

Вечерняя атака ВСУ затронула Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край.

Ранее дрон ударил по магазину под Курском.