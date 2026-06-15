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Общество

СМИ узнали об освобождении Бойко-Великого

ТАСС: источник в окружении Бойко-Великого сообщил о его освобождении
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Осужденный за растрату основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий вышел на свободу, отбыв срок заключения. Об этом сообщил ТАСС источник из окружения предпринимателя.

По его словам, Бойко-Великий освободился 11 июня из столичного СИЗО «Матросская тишина». В следственном изоляторе предприниматель провел два года и восемь месяцев. За это время, как сообщили его защитники, он продолжал работать над научными трудами по истории России XVI и XX веков.

В октябре 2023 года суд Москвы признал Бойко-Великого виновным в растрате около 89 млн рублей в составе организованной группы и приговорил к 6,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, они с сообщниками выдали фиктивные кредиты примерно на 200 млн рублей через подконтрольный банк «Кредит-экспресс». Им вменили 40 эпизодов хищений и один эпизод легализации средств.

Начальник кредитного управления банка Анастасия Новатная и главбух Мария Антонова получили по семь лет колонии, заместитель Новатной Егор Пихтин и директор банка Алла Кабанова — по 6,5 года, а ее сын Константин Кабанов — 2,5 года. Член совета директоров Татьяна Макаренко была приговорена к 4,5 года условно.

Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании с осужденных более 100 млн рублей в счет компенсации ущерба.

Бойко-Великий не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, объясняя свои действия обычной операционной работой банка. Его адвокаты выражали уверенность в том, что обвинительные приговоры рано или поздно будут отменены из-за отсутствия доказательств и процессуальных нарушений.

Кроме того, Бойко-Великому давали 15,5 года колонии за хищение земель, но потом это наказание было отменено.

Ранее бизнесмен Галицкий покинул Россию после решения суда об аресте его имущества.

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