Бизнесмен Галицкий покинул Россию после решения суда об изъятии имущества

Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту через несколько дней после решения суда об изъятии у него имущества на восемь миллиардов рублей. Об этом заявил прокурор в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

«Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну», — отметил прокурор.

До этого в рамках процесса против Александра Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс», обвиненных в экстремистской деятельности, суд изъял в доход государства не только имущество инвестора. Решением Тверского районного суда от 23 марта государству переданы платформа Carprice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову (в организациях, не указанных судом).

Суд установил, что эти организации служили для финансирования Галицкого и запрещенной экстремистской структуры «Алмаз кэпитал партнерс». Также были изъяты доли в семи компаниях, оформленные на третьих лиц, рассказали очевидцы оглашения приговора.

Ранее суд в России вынес приговор бизнесмену Чичваркину.

 
