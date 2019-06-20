Не хищение, так растрата: в чем обвинили Бойко-Великого

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Василия Бойко-Великого, главы совета директоров компании «Ваш финансовый попечитель». Возбужденное дело касается растраты средств ростовского банка «Кредит экспресс», лицензия у которого была отозвана в 2018 году.

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Также дело по аналогичной статье возбуждено в отношении бывшего председателя правления этой кредитной организации Аллы Кабановой и ряда сотрудников банка «Кредитный экспресс».

Им в вину вменяется хищение средств со счетов банка в размере свыше 180 млн руб. и $929 тыс.

«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах»,

— говорится в сообщении на сайте СКР.

На данный момент следствием установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается, сообщает СКР. Также следствие проверяет факты вывода активов из банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

Бойко-Великий получил широкую известность не только как предприниматель и филантроп, но и как главный обвиняемый по делу о мошенничестве с земельными паями в Подмосковье. Это дело тянется с начала 2000-х годов. Единственный дошедший до суда эпизод рассматривается уже два с лишним года.

Согласно первоначальной версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступное сообщество, чтобы незаконно приобрести право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района Московской области.

Следователи полагали, что Бойко-Великий и десять его соучастников купили в собственность подконтрольных бизнесмену фирм земельные доли в реорганизованных совхозах. В 2006 году бизнесмен выступил с инициативой о создании в Подмосковье «курортно-рекреационной зону федерального и мирового уровня».

Программа называлась «Рузская Швейцария». Обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов Бойко были предъявлены в ноябре 2006 года — заочно, поскольку следствие не могло установить местонахождение Бойко-Великого. Тогда же бизнесмена объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Спустя две недели после вынесения решения о заочном аресте бизнесмена задержали во время ужина в столичном ресторане. В ноябре 2008 года бизнесмен вышел из СИЗО под залог в размере 50 млн руб.

Расследование в отношении Бойко-Великого продолжалось более десяти лет. В результате деятельности преступной группы, по данным следствия, пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб., сообщал СКР в 2015 году. Тогда Бойко вменяли ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — шесть эпизодов), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества — четыре эпизода), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств — 14 эпизодов).

В мае 2015 года прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении Бойко-Великого. В феврале 2016 года ГСУ СКР по Московской области закрыло дело в отношении Василия Бойко-Великого «за отсутствием состава преступления».

Василий Бойко возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

Также Василий Бойко стал широко известен после того, как озвучил инициативу отказаться от штрих-кода на продуктах питания, так как, по его мнению, «это печать Антихриста».

В банке «Кредит экспресс» Бойко-Великий являлся членом совета директоров.

«Ваш финансовый попечитель» — совладелец компании «Русское молоко», ресторана русской кухни «Добрыня» в Москве, миноритарный акционер «Проматомэнергострой», который работает в области архитектуры и «Инвестпром» (специализируется на оптовой торговле).

Бойко-Великий до прихода в агробизнес в 2002–2003 годах работал в «Росатоме», где занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома». Он также возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя».

В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.