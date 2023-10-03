Глава холдинга «Русское молоко» отправится в тюрьму за растрату

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор главе холдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому за растрату. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Бойко-Великого обвиняют в растрате 190 млн рублей. Он проведет в колонии общего режима 6,5 года.

Согласно информации агентства, прокурор просил приговорить Бойко-Великого к девяти годам колонии общего режима.

До этого бывшего главу управления Минобороны России Андрея Тулупова осудили на 7,5 года колонии за взятки.

Суд признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ на общую сумму 34 млн рублей был оставлен без рассмотрения.

Также Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего зампреда и финансиста Центробанка России Константина Корищенко к семи годам колонии за растрату.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.