Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава холдинга «Русское молоко» отправится в тюрьму за растрату

Суд приговорил главу «Русского молока» Бойко-Великого к 6,5 года за растрату

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор главе холдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому за растрату. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Бойко-Великого обвиняют в растрате 190 млн рублей. Он проведет в колонии общего режима 6,5 года.

Согласно информации агентства, прокурор просил приговорить Бойко-Великого к девяти годам колонии общего режима.

До этого бывшего главу управления Минобороны России Андрея Тулупова осудили на 7,5 года колонии за взятки.

Суд признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ на общую сумму 34 млн рублей был оставлен без рассмотрения.

Также Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего зампреда и финансиста Центробанка России Константина Корищенко к семи годам колонии за растрату.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий