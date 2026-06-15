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Общество

У впавшей в кому на Бали россиянки пропала мозговая активность

РИА Новости: мозг впавшей в кому на Бали россиянки перестал функционировать
Telegram-канал «Осторожно, новости»

У впавшей в кому на Бали 50-летней российской гражданки Анны отсутствует мозговая активность. Об этом выводе местных врачей сообщили организаторы сбора средств в Telegram-канале, передает РИА Новости.

По данным сборщиков донатов, электроэнцефалограмма показала отсутствие мозговой активности. Тем не менее семья Анны решила провести дополнительные обследования, включая КТ с контрастированием, чтобы исключить любые сомнения.

Россиянка прибыла на индонезийский остров 31 мая с другом. На следующий день она выпила местного вина, а 2 июня у нее резко ухудшилось самочувствие: начались проблемы с дыханием, озноб и тошнота. По пути в больницу россиянка потеряла сознание и впала в кому. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивается как критическое.

По словам родных, предположительная причина случившегося — отравление метиловым спиртом из контрафактного алкогольного напитка, купленного на Бали. Семья Анны добивалась, чтобы ее транспортировали в Россию санитарной авиацией для дальнейшего лечения.

При этом у туристки отсутствовала медицинская страховка. Соответственно, все услуги врачей оказались платными. За первые три дня госпитализации был выставлен счет на 1,6 млн рублей. Из-за высоких расходов 75-летняя мать Анны заявила, что готова продать квартиру. Родным, близким и друзьям туристки удалось собрать около 1 млн рублей, но задолженность перед клиникой продолжает расти.

По данным на 10 июня, зрачки россиянки перестали реагировать на свет, поэтому и появилось подозрение на отсутствие жизнедеятельности мозга.

Ранее россияне попали в морскую ловушку на Бали.

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