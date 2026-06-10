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Общество

Состояние россиянки, впавшей в кому на Бали, ухудшилось

Мать впавшей в кому на Бали туристки намерена продать жилье ради дочери
Telegram-канал «Осторожно, новости»

У российской туристки Анны, впавшей в кому на Бали после отравления местным вином, перестали реагировать на свет оба зрачка. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как поделилась подруга пострадавшей, в настоящее время женщина находится в критическом состоянии в индонезийском госпитале на аппарате искусственной вентиляции легких, не приходит в себя. Медики провели ей очистку крови, однако состояние мозга вызывает серьезные опасения.

У россиянки не было страховки. За первые три дня лечения близким выставили счет в размере свыше 1,6 млн рублей. При этом без оплаты как минимум половины суммы врачи не хотят вводить новый антибиотик, без которого, по словам близких, Анна «не выкарабкается».

75-летняя мать женщины намерена продать жилье, чтобы спасти жизнь дочери.

До этого стало известно, что жительница Сочи попала в реанимацию на Бали после того, как выпила местное вино.

По словам знакомых, 31 мая 50-летняя Анна прибыла вместе с другом на индонезийский остров. На следующий день женщина выпила местное вино. 2 июня она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. У нее появились проблемы с дыханием, озноб и тошнота. Близкие предполагают, что причиной могло стать отравление метанолом.

Во время транспортировки в больницу россиянка потеряла сознание и впала в кому.

Ранее туристов на Бали предупредили об изменениях в поведении комаров-переносчиков денге.

 
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