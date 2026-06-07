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Общество

Россиянка впала в кому на Бали после отравления местным алкоголем

Россиянка выпила вино на Бали и впала в кому
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Сочи попала в реанимацию на Бали после того, как выпила местное вино. Об этом сообщили ее знакомые Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, 31 мая 50-летняя Анна прибыла вместе с другом на индонезийский остров. На следующий день женщина выпила местное вино. 2 июня она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. У нее появились проблемы с дыханием, озноб и тошнота. Близкие предполагают, что причиной могло стать отравление метанолом.

Во время транспортировки в больницу россиянка потеряла сознание и впала в кому. Медики провели процедуру очистки крови, однако пациентка в сознание не пришла. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как критическое.

Страховой полис не покрывает случаи, связанные с употреблением алкоголя. В связи с этим родственники и друзья Анны объявили сбор средств. На лечение уже потрачено около 1,5 млн рублей.

В конце февраля Наталья Дормидошина — супруга 81-летнего Юрия Дормидошина, известного в Санкт-Петербурге как «самый модный дед», — попала в реанимацию на острове Бали. У 45-летней женщины была диагностирована лихорадка денге — острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. На фоне заболевания у Дормидошиной развилась тромбоцитопения. Отмечалось, что ей требуется срочное переливание крови.

Ранее трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после купания в бассейне на Бали.

 
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