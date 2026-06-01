Россияне попали в морскую ловушку во время романтического вечера на Бали

Пара из России попала в морскую ловушку на Бали, сообщает портал TourDom.

В статье говорится, что 22-летняя девушка и ее 23-летний спутник хотели устроить романтический вечер на пляже Паданг-Паданг, где снимали фильм «Ешь, молись, люби». В бухту, где он расположен можно попасть, только если спуститься по лестнице и пройти среди камней через туннель.

Согласно материалу, в ожидании заката молодые люди не заметили, что во время прилива вода поднялась и перекрыла выход из бухты. Россияне оказались между скалами и приближающимся морем. Сначала туристы попытались безуспешно выбраться из ловушки сами, потом им пришлось через соцсети вызвать экстренные службы. Из-за темноты и сильных волн спасательная операция затянулась до ночи. В итоге россиян подняли из бухты при помощи альпинистского снаряжения. Они не пострадали.

В конце прошлого года в пригороде Парижа молодая пара не выжила после того, как их автомобиль упал в Сену. Инцидент произошел в ночь на 21 декабря в городе Пюто. Машина супругов была припаркована у берега реки, однако в какой-то момент автомобиль резко рванул вперед и упал в Сену. Находившаяся в салоне 25-летняя девушка дозвонилась до спасателей и сообщила, что вместе со спутником заблокирована внутри транспортного средства.

Ранее сотни россиян застряли в Турции из-за авиакомпании Air Anka.