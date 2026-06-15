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Армия

В Одессе при попытке запуска произошла детонация ракет

В Одессе взорвались запущенные на Крым ракеты
Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Reuters

В Одессе при запуске ракет на Крым произошел их взрыв. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Lpr 1.

По имеющейся информации, после схода ракеты сдетонировали, начался пожар.

Российский Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщает, что в район аэропорта направляется значительное количество карет скорой помощи.

По сведениям киевских пабликов, в столице Украины раздался громкий взрыв. В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога.

11 июня Всеукраинский аграрный совет сообщил, что атаки Вооруженных сил России на порты Одесской области могут привести к обвалу экспорта.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. Взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города. Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу. Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.

Ранее стало известно, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.

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