Постпред РФ в ООН перечислил цели, пораженные армией России в Киеве

За последнее время ВС РФ поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции, заявил во время заседания Совбеза ООН по Украине российский постпред Василий Небензя.

Дипломат отметил, что среди них были в том числе предприятия, выпускающие дроны.

По словам Небензи, военные РФ атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются для нужд ВСУ, и военные аэродромы.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей были военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.