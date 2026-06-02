Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия

Российские военные в ночь на 2 июня ударили по предприятиям военной промышленности в пяти регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены по трем предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Харьковской области, в том числе по харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

В Сумской области был поражен Шосткинский казенный завод «Звезда», а в Днепропетровской — предприятие компании Fire Point. Также заводы были атакованы в Хмельницкой и Полтавской областях, в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской — инфраструктура шести военных аэродромов.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».