Ограничения на полеты затронули еще один российский аэропорт

В аэропорту Костромы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения действуют в аэропорту Сокеркино и связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры были введены этим же утром в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Как отмечали в Росавиации, ограничения также были связаны с вопросами безопасности воздушного движения.

За несколько часов до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана «Ковер». Этот режим предусматривает закрытие воздушного пространства для полетов и требует немедленной посадки либо вывода из установленной зоны всех находящихся в воздухе самолетов и вертолетов.

Незадолго до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.