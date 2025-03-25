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Экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в Шереметьево

Aviaincident: экипаж Airbus заметил дрон при заходе на посадку в Шереметьево
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РИА «Новости»

Экипаж пассажирского самолета Airbus A320-214 заметил дрон при заходе на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел 24 марта. В момент обнаружения дрона самолет находился на высоте 762 метра. Сам беспилотник летел на высоте 304,8 метра.

Авторы отметили, что разрешение на использование воздушного пространства в данном районе не выдавалось. При этом органы противовоздушной обороны (ПВО) отметку не наблюдали, говорится в публикации.

В феврале в аэропорту Софии неизвестный беспилотник нарушил график полета шести самолетов. По данным телеканала Nova, три самолета сели в авиагавани с опозданием около 20 минут, еще три борта вылетели на 30 минут позже.

В декабре прошлого года неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выразила мнение, что конгрессу США следует одобрить законопроект, который позволит нарастить борьбу на местном уровне с незаконным использованием беспилотников.

Ранее в Пензе задержали авиарейс из-за налета беспилотников в соседнем регионе.

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